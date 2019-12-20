«تسقط بعد 10 سنوات» أبرز دفوع قضايا التزوير

فهد القزيز(صدى):

تعتبر قضايا التزوير من أبرز القضايا التي قد نشهدها في أروقة المحاكم المختلفة، التي يهتم الكثير بمعرفة أبرز الاستشارات القانونية بشأنها، حيث يقع فيها الكثير لأهداف متعددة.

ويوجد عدد من الدفوع في قضايا التزوير التي يُمكن للمحامي الاعتماد عليها أمام القضاء.

ومن بين أبرز الدفوع في قضايا التزوير: ( الواقعة كانت قبل ١٠ سنوات وتسقط بالتقادم، الواقعة في حقيقتها تفريط واهمال وليس تزوير، عدم توافر اركان جريمة التزوير، حيازة المحرر ليست دليل على صنع تزويره او استعماله، المحرر لم يستخدم في غرضه المحدد ولم يستجلب منه نفع ).

تجدر الإشارة إلى أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ، حدث بسوء نية ـ،قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، وفقًا لـ النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ومن أبرز الحالات المشددة لجرائم التزوير التي يتلقى فيها المتهم عقوبات مُشددة، هي تزوير محررًا منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

كما يعتبر تزوير سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، من الصور المُشددة التي يعاقب عليها النظام بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.