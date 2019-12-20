«الأرصاد» تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة بالمملكة اليوم

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار تأثير الرياح الشرقية المُثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة) تشمل السواحل منهما، وسماء غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على شرق ووسط والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأبانت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية جنوبية، بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.