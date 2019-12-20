بالفيديو.. فنانة لبنانية تبكي على الهواء.. ومصطفى الآغا يحاول تهدئتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

انهارت الفنانة اللبنانية جيسي عبده على الهواء ، خلال استضافتها ببرنامج ” صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا على شاشة قناة MBC1 ، عندما سألأها مقدم البرنامج عن وطنها لبنان .

ورداً على سؤال طرحه مصطفى الآغا على جيسي عن أحوال وطنها أجابت بالقول: “الوطن موجوع” قبل أن تظهر على وجهها علامات التأثر.

وحاولت منع نفسها من البكاء وهو ما لاحظه مقدم البرنامج وأشار إليه وما حاولت الفنانة إنكاره. وقدم لها على إثر ذلك قطعة من المحارم الورقية وجلس على مقربة منها وحاول ممازحتها من أجل تهدئتها.