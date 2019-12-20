اكتشاف الجين المسؤول عن العقم في الذكور 

واشنطن(صدى):

أشارت دراسة جديدة إلي جين جديد مسؤول عن العقم في الذكور، حيث درس باحثو مستشفى ”بريغهام“ الأمريكي، حالة 4 رجال يعانون من انخفاض عدد الحيوانات المنوية، للبحث عن السبب الوراثي للعقم.

وقام بإجراء تحليل للحمض النووي للمشاركين في الدراسة، فلاحظوا أن هناك أجزاءً من حمضهم النووي مرتبة بشكل غير طبيعي، وتحديدًا في مناطق الكروموسوم 20 و22.

وأدى المزيج الوراثي إلى فرط نشاط جين يسمى SYCP2، وضاعف نشاطه 20 مرة، مما أدى للاستنتاج أن هذا النشاط الزائد هو ما يؤدي إلى الإخلال بعملية إنتاج الحيوانات المنوية.

ووجد الباحثون نفس الخلل في بقية المشاركين في الدراسة والذين يعانون من العقم الطويل الأمد، متمنين أن يساعد اكتشافهم على تطوير علاجات مستقبلية للرجال الذين يعانون من العقم.