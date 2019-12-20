روسيا تحذر من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا
حذرت الحكومة الروسية اليوم الجمعة من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا .
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الإتفاق المثير للجدل بين الرئيس التركي أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج .
وقالت لوكالة أنباء انترفاكس الروسية الاتفاق الأمني بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليًا يثير تساؤلات كثيرة بالنسبة لروسيا .
الجدير بالذكر أن الإتفاق الأمني المزمع بين الحكومة الليبية وأردوغان أثار رفض المجتمع الدولي كونه ضد مصلحة الليبيبن ولا ينطوي سوى على استغلال تركيا للوضع الليبي للسيطرة على الغاز والنفط .
الدكتور[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 40 دقيقة
الحرب الراهنه في ليبيا بين الجيش الليبي ومجموعات من الميليشيات التي استوردها السراج بمساعدة تركيا من كل سوريا والعراق ولكن عندما يأتي الأتراك الى ليبيا سوف تتغير المعادله وسيكون الليبيين اقوياء واشداء حيال المواجهه وسيلقنون الآتراك دروسآ كثيره كون الحماس والهمه تختلف بين الطرفين فالجيش التركي غازي ولديه مطامع اقتصاديه بينما الجيش الليبي سيدافع عن بلده بكل مااوتي من قوه فوارق الأمكانيات والتسليح سيذهب هباءآ حينها فالتاريخ يقول بأن الأتراك قد سحلوا واذلوا واهينو وتقطعت بهم السبل في معركة الوجبه الشهيره في قطر عندما كانت مجموعة من البدو الغير نظاميين فكيف بهم امام الشعب الليبي العظيم