روسيا تحذر من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا

موسكو(صدى):

حذرت الحكومة الروسية اليوم الجمعة من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا .

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الإتفاق المثير للجدل بين الرئيس التركي أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج .

وقالت لوكالة أنباء انترفاكس الروسية الاتفاق الأمني بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليًا يثير تساؤلات كثيرة بالنسبة لروسيا .

الجدير بالذكر أن الإتفاق الأمني المزمع بين الحكومة الليبية وأردوغان أثار رفض المجتمع الدولي كونه ضد مصلحة الليبيبن ولا ينطوي سوى على استغلال تركيا للوضع الليبي للسيطرة على الغاز والنفط .