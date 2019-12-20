دور وإنجازات البرنامج الوطني لصحة العين و مكافحة العمى بصحة الرياض خلال ٢٠١٩

محمد السعران(صدى):

نفذ البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بصحة الرياض عدد من الإنجازات والمبادرات داخل وخارج المديرية منها الخاصة بتطوير أقسام العيون وآلية العمل واستكمال النواقص لتقليص قوائم الإنتظار في العيادات والعمليات الكبرى واليوم الواحد وعمل الجولات الميدانية للإشراف على عيادات العيون والبصريات وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بأمراض العيون وأسباب الإعاقة البصريه. بالإضافة لدور البرنامج في تطوير عمل الفحوصات الأستكشافية لعيون الأطفال في عدد من المراحل التعليمية بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وذلك لإن اكتشاف المشاكل في بدايتها يساهم في مكافحتها وتحديد طرق الوقاية منها والحد من الأسباب المؤدية للإعاقة البصرية وعلاجها تنفيذاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية لدعم عيون الأطفال.

ومن جهته تحدث المنسق الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بالمملكة العربية السعودية

الدكتور /يحي محمد ابو حيدر، موضحاً مهامه كإدارة مستقله مرتبطة بالخدمات العلاجية والتنسيق مع عدد من الجهات والإدارات للإشراف المباشر على تطوير الخدمات المقدمة للمرضى بأقسام العيون

مثل إدارة شؤون المستشفيات وبرنامج الطبيب الزائر والمراكز المتخصصه والتطوير والتدريب والجودة والتوعية والتثقيف في صحة العين والعلاقات العامه والموارد البشرية والتموين الطبي وتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات وإن هذا لم يكن إلا بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور/توفيق بن فوزان الربيعة.

وعن أهمية ودور البرنامج بصحة الرياض:

أعرب مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور /محمد بن عبدالعزيز التويجري ان وجود البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى ساعد في تطوير أقسام العيون وعزز صحة الطلاب في الوقاية من المشاكل الصحية المتعلقة بالعيون ومواكبة أهداف برنامج التحول الوطني 2020م في تطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية 2030م وهي”الحق في الإبصار للجميع”

وذكر مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور/ علي بن سليمان الجمعة ،أن هذا البرنامج يأتي ضمن الخطط التي تدعمها الإدارة العامة للخدمات العلاجية لتفعيل الجانب التثقيفي لصحة العين والوقاية من أسباب الإعاقة البصرية وفقاً للخطط والآليات المتفق عليها مع الوزارة حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت مديرة البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بمنطقة الرياض

الدكتوره /منيرة بنت ناصر الدوسري ان البرنامج يركز على توفير الرعاية الصحية للعين ومحاربة الأسباب المؤدية للعمى ومن أهمها التراخوما والماء الأزرق {الجلكوما } وعتامة القرنية واعتلال الشبكية السكري والأمراض الوراثية المرتبطة بالعين ،وأضافت إلى ان البرنامج يشرف على تطوير عيادات العيون والبصريات وعمليات العيون لأكثر من (٣٤)مستشفى بصحة الرياض

وأشارت الدكتوره الدوسري بإنه تم فوز مشروع “آلية الفرز لفحص العيون “بالمركز الثاني والذي تم عرضه من ضمن ٣ مشاريع بيوم الجودة العالمي ولذلك سيتم تطبيق مبادرة خارطة الفرز لتقيم حالة مريض العيون في مراكز الرعاية الصحية الأولية والتحويل لعيادات العيون الرئيسة.

إنجازات البرنامج الوطني لصحة العين خلال 2019:

بالإضافة إلى ماتم ذكره سابقاً من تطوير أقسام العيون والبصريات قام البرنامج بتفعيل اليوم العالمي للبصر وذلك تحت شعار (البصر أولاً )من قبل ١٠ مستشفيات مع مشاركة ١٨ مستشفى من صحة الرياض في المحاضرات العلمية وورش العمل.

كما شارك البرنامج بالتعاون مع مستشفى حريملاء والمجمعة وثادق في تقديم فعاليات تثقيفية وأركان تطوعية لفحص العيون في عدد من الوزارات والمولات والكثير من المدارس والمشاركة أيضاً في الأيام الصحية مثل اليوم العالمي للطفل ومبادرة تطوعي صحة٣ واعتماد الفيديوهات والمنشورات التوعية التثقيفية الهادفة لصحة العين .