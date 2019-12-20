بوتين يكشف عن أسوأ اللحظات في فترة رئاسته (فيديو)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسوأ اللحظات التي مرت عليه منذ توليه السلطة هي لحظة الهجمات الإرهابية في بيسلان ومأساة نورد أوست.
وأضاف بوتين: «هي أسوأ الأحداث التي واجهتني… لا يمكنني نسيان ذلك».
واحتجزت مجموعة من الإرهابيين في 23 أكتوبر 2002 أكثر من 900 رهينة في مسرح دوبروفكا بموسكو، خلال عرض موسيقي حمل اسم “ نورد أوست ” ، وهددوا بقتلهم جميعا ما لم تستجب السلطات الروسية لمطالبهم بسحب قواتها من الشيشان في غضون 3 أيام.
ومع انتهاء المهلة ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، اقتحمت الأجهزة الأمنية المسرح لتحرير الرهائن في عملية أسفرت عن سقوط 137 قتيلا.
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