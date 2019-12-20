بوتين يكشف عن أسوأ اللحظات في فترة رئاسته (فيديو)

موسكو(صدى):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسوأ اللحظات التي مرت عليه منذ توليه السلطة هي لحظة الهجمات الإرهابية في بيسلان ومأساة نورد أوست.

وأضاف بوتين: «هي أسوأ الأحداث التي واجهتني… لا يمكنني نسيان ذلك».

واحتجزت مجموعة من الإرهابيين في 23 أكتوبر 2002 أكثر من 900 رهينة في مسرح دوبروفكا بموسكو، خلال عرض موسيقي حمل اسم “ نورد أوست ” ، وهددوا بقتلهم جميعا ما لم تستجب السلطات الروسية لمطالبهم بسحب قواتها من الشيشان في غضون 3 أيام.

ومع انتهاء المهلة ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، اقتحمت الأجهزة الأمنية المسرح لتحرير الرهائن في عملية أسفرت عن سقوط 137 قتيلا.