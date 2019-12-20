حساب المواطن يوضح العلاقة بين بطاقة الأحوال ودعم البرنامج

نايف السالم(صدى):

أشار حساب المواطن إلى العلاقة بين الحصول على الهوية الوطنية واستحقاق الدعم في البرنامج.

وورد لخدمة المستفيدين في البرنامج سؤالًا من مواطنة توضح أن “أحد التابعين المؤهلين في البرنامج استخرج بطاقة الأحوال فهل يسقط عنه الدعم؟”.

وقالت خدمة المستفيدين:”استخراج الهوية الوطنية لا يؤثر، في حال كانت حالة الأهلية للتابع “مؤهل” سيتم احتسابه من ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة”.

ونوه حساب المواطن بإمكانية تسجيل التابع كفرد مستقل وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات الدالة على إثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.