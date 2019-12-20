«العمل» تكشف موعد تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج حماية الأجور

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن الموعد الذي سيتم فيه تطبيق برنامج حماية الأجور إلزاميًا في مرحلته الجديدة.

ويتم تطبيق البرنامج على المنشأة التي تزيد عمالتها على 20 عاملاً، بداية من 1 فبراير القادم .

ومن جانبها أكدت الوزارة على أنه على صاحب العمل حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمال التي ليست لديهم، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف.

ومن المقرر أن يتم معاقبة المتأخرين في رفع ملف الأجور في نظام حماية الأجور لمدة شهر، حيث أن ذلك يُعرض المنشأة إلى زيارة تفتيش شاملة، وعند التأخير لمدة شهرين يتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.