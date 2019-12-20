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تعيين 500 طبيب أسنان خلال النصف الثاني من 2019

تعيين 500 طبيب أسنان خلال النصف الثاني من 2019
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة عن تعيين 500 طبيب أسنان خلال الشهور القليلة الماضية .

وأكد “الربيعة ” في حديث مع قناة الإخبارية أن الوزارة قدمت تسهيلات كثيرة للقطاع الصحي الخاص خلال الشهور الماضية مشيراً إلى أن منهج الوزارة يشجع الإستثمارات الصحية .

كما أوضح مجهودات الوزارة والتي أثمرت عن ارتفاع أعداد مراكز علاج الأورام من 9 إلى 18 مركز خلال 3 سنوات ، وتضاعف مراكز القلب وخدمات القسطرة الطبية .

ولفت إلى انخفاض مدة الإنتظار في العيادات من شهرين ونصف إلى 24 يوم ، وانخفاض الإنتظار في الطوارئ بنسبة 50 % ، فضلاً عن تعاون الوزارة معوزارة التعليم لإكتشاف الحالات المرضية وتعزيز تعليم الوقاية .


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