رغم عقوبات ترامب.. سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تتعاطف مع إيران !

واشنطن(صدى):

أثارت سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة كيلي كرافت جدلا بتعاطف مثير للجدل مع نظيرها الإيراني في جلسة لمجلس الأمن.

وتعاطفت كرافت مع نظيرها الإيراني مجيد تخت روانجي، بعد أن روى الأخيرة قصة لوفاة طفلة عامين بسبب عقوبات أمريكا حيث أنها لم تستطع الحصول على الدواء بسبب تلك العقوبات.

وتوجهت كرافت إلى نظيرها الإيراني مجيد تخت روانجي وتحدثت معه عقب الجلسة؛ حيث أكدت على استعداد أمريكا للدخول في حوار مع إيران للتفاوض على اتفاق يعزز السلام والأمن الدوليين بشكل أفضل، قائلة: لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل إيران زعزعة استقرار المنطقة.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي في مايو 2018، حيث واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات ضد إيران لممارساتها الإرهابية في المنطقة.