توفت أمه فلحق بها بعد ساعات.. واقعة مؤثرة لشاب حزن على فراق والدته

القاهرة(صدى):

في واقعة إنسانية مؤثرة ، توفي شاب مصري بعد ساعات من وفاة والدته ودفن بجوارها بعد تأثره حزناً عليها .

وفي التفاصيل ، فقد كتب الشاب المهندس على صفحته عبر “فيسبوك ” : توفت التي كنت أعيش من أجلها ، وأثناء تلقيه العزاء قبل إنهاء إجراءات الدفن أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته ، وفقاً للعربية نت .

وأثارت الواقعة تعاطف كبير بين الرأي العام ودعوات بالرحمة والمغفرة ، خاصةً وأنه لديه أبناء ، إلا أنه كان أكثر المتعلقين بوالدته .