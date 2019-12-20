توفت أمه فلحق بها بعد ساعات.. واقعة مؤثرة لشاب حزن على فراق والدته
في واقعة إنسانية مؤثرة ، توفي شاب مصري بعد ساعات من وفاة والدته ودفن بجوارها بعد تأثره حزناً عليها .
وفي التفاصيل ، فقد كتب الشاب المهندس على صفحته عبر “فيسبوك ” : توفت التي كنت أعيش من أجلها ، وأثناء تلقيه العزاء قبل إنهاء إجراءات الدفن أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته ، وفقاً للعربية نت .
وأثارت الواقعة تعاطف كبير بين الرأي العام ودعوات بالرحمة والمغفرة ، خاصةً وأنه لديه أبناء ، إلا أنه كان أكثر المتعلقين بوالدته .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 4205 ] نشر منذ 15 دقيقة
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