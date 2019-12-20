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توفت أمه فلحق بها بعد ساعات.. واقعة مؤثرة لشاب حزن على فراق والدته

توفت أمه فلحق بها بعد ساعات.. واقعة مؤثرة لشاب حزن على فراق والدته
القاهرة(صدى):

في واقعة إنسانية مؤثرة ، توفي شاب مصري بعد ساعات من وفاة والدته ودفن بجوارها بعد تأثره حزناً عليها .

وفي التفاصيل ، فقد كتب الشاب المهندس على صفحته عبر “فيسبوك ” : توفت التي كنت أعيش من أجلها ، وأثناء تلقيه العزاء قبل إنهاء إجراءات الدفن أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته ، وفقاً للعربية نت .

وأثارت الواقعة تعاطف كبير بين الرأي العام ودعوات بالرحمة والمغفرة ، خاصةً وأنه لديه أبناء ، إلا أنه كان أكثر المتعلقين بوالدته .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4205 ] نشر منذ 15 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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