محمد رمضان يواجه اتهاما بالسرقة

القاهرة(صدى):

يوجه الفنان المصري محمد رمضان اتهام بسرقة أغنيته الجديدة ” بوم بوم ” والتي أعلن عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وسيطرحها خلال أيام .

وأكد مؤلف أغاني المهرجانات محمد غباشي في تصريحات صحفية أن تلك الأعنية مأخوذة من أغنية معروفة له غنتها فرقته الشعبية متهماً “رمضان ” بشرائها من الفرقة مقابل 80 ألف جنيه دون تنازل رسمي حتى لا يعرف أحد أصلها وأنه لم يعطه حقه ولم يذكر اسمه .

وهدد “غباشي ” بمقاضاة رمضان مؤكداً أنه لن يترك حقه ، خاصةً وأنه تواصل مع النجم عبر تطبيق “واتسآب ” ولم يرد عليه .