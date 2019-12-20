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محمد رمضان يواجه اتهاما بالسرقة

محمد رمضان يواجه اتهاما بالسرقة
القاهرة(صدى):

يوجه الفنان المصري محمد رمضان اتهام بسرقة أغنيته الجديدة ” بوم بوم ” والتي أعلن عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وسيطرحها خلال أيام .

وأكد مؤلف أغاني المهرجانات محمد غباشي في تصريحات صحفية أن تلك الأعنية مأخوذة من أغنية معروفة له غنتها فرقته الشعبية متهماً “رمضان ” بشرائها من الفرقة مقابل 80 ألف جنيه دون تنازل رسمي حتى لا يعرف أحد أصلها وأنه لم يعطه حقه ولم يذكر اسمه .

وهدد “غباشي ” بمقاضاة رمضان مؤكداً أنه لن يترك حقه ، خاصةً وأنه تواصل مع النجم عبر تطبيق “واتسآب ” ولم يرد عليه .


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