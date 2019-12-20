للحوامل.. الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة أن الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر، خاصة لدى الحوامل، حيث يعمل التدريب بالكرة على تقوية عضلات الظهر، وعضلات المقعدة والبطن.

وأبانت الدراسة أن التدريب بالكرة المطاطية يساعد في التحضير للولادة، وقد تكون مفيدة بعد الولادة، حيث يعتبر الجلوس عليها أفضل من الجلوس على المقعد، عند شق ما يعرف بمنطقة “العجان” عند الولادة.

وأكدت الدراسة على أهمية اختيار كرة ذات قُطر مناسب لطول القامة، موضحةً أن كرة بقُطر يبلغ 65 سم تناسب النساء، اللواتي يتراوح طولهن بين 155 و175 سم، بالإضافة إلى أن الكرة المطاطية تتمتع بالمتانة، ويجب أن تتراوح قدرة تحملها بين 250 و500 كيلوجرام.