بوتين يتوعد أمريكا بعد العقوبات ضد الغاز الروسي

موسكو(صدى):

فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النار على أمريكا، في أعقاب فرض الأخيرة عقوبات ضد مشروع الغاز الروسي ” نورد ستريم 2 “.

وتوعد بوتين أمريكا بإجراءات مماثلة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

ومن المقرر أن يبدأ عمل خط غاز نورد ستريم، الذي يعمل على توصيل إمدادات الغاز الروسية مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، خلال الأشهر المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على فرض العقوبات هذا الأسبوع، وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي: ” سنرد بالمثل.. هذا بالطبع سيؤثر في العلاقات بين حكومتينا”.