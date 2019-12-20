بالفيديو.. تويوتا تطلق نماذج جديدة من سيارات  land cruiser

طوكيو(صدى):

تستعد شركة تويوتا لإطلاق نماذج جديدة من سيارات land cruiser رباعية الدفع، ومن المتوقع أن land cruiser ستطرح نموذجين جديدين.

وحصل النموذج الأول على بعض التعديلات في الشكل الخارجي، حيث شملت شكل ممتصات الصدمات الأمامية، وشبك غطاء المبرد والمصابيح من الداخل، كما سيحصل هذا النموذج على عجلات مميزة بمقاس 20 إنش، ومحركين بـ 8 أسطوانات، بسعة 4.6 و 5.7 ليتر.

بينما النموذج الثاني سيعمل بمحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 4.6 ليتر، ويولد عزما يعادل 304 أحصنة، وسيحصل على علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وسيكون قادرا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.5 ثانية.

وجاءت هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة خاصة للقيادة على الطرق الوعرة أو تلك المكسوة بالرمال، بالإضافة إلى أنها ستزود بخزانات وقود بسعة 138 ليترا، وستستهلك نحو 8.5 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها.