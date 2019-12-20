4 أنواع من الأطعمة تحميكي من السكري بعد الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من الإصابة بالسكري أثناء الحمل نتيجة للتغيرات الهرمونية والجسمية وقد ينتهي بالفعل بعد الولادة ، إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت مخاطر أخرى .

وأكدت الدراسة السويدية أن السكري قد يستمر بعد الولادة ويصيب 5 % من النساء اللاتي عانين منه أثناء الحمل ليصبح سكري من النوع الثاني .

وينصح الأطباء المرأة بأهمية تعديل نظامها الغذائي للوقاية من الإصابة بسكري الحمل الذي قد يستمر معها مدى الحياة ، من خلال تناول الأطعمة التالية :

1-اعتمدي على الخضراوات والبقول لزيادة الألياف مع تقليل النشويات .

2-استخدمي زيت الزيتون في جميع وجباتك مع مراعاة عدم تسخينه .

3-اعتمدي على خبز الشعير والحبوب الكاملة للمساعدة على خفض نسبة السكر بالدم .

4-احرصي على تطعيم وجباتك بالقرقة والثوم نظراً لتأثيرهما الهائل لى نشاط الدورة الدموية .