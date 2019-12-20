4 أنواع من الأطعمة تحميكي من السكري بعد الحمل
تعاني بعض النساء من الإصابة بالسكري أثناء الحمل نتيجة للتغيرات الهرمونية والجسمية وقد ينتهي بالفعل بعد الولادة ، إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت مخاطر أخرى .
وأكدت الدراسة السويدية أن السكري قد يستمر بعد الولادة ويصيب 5 % من النساء اللاتي عانين منه أثناء الحمل ليصبح سكري من النوع الثاني .
وينصح الأطباء المرأة بأهمية تعديل نظامها الغذائي للوقاية من الإصابة بسكري الحمل الذي قد يستمر معها مدى الحياة ، من خلال تناول الأطعمة التالية :
1-اعتمدي على الخضراوات والبقول لزيادة الألياف مع تقليل النشويات .
2-استخدمي زيت الزيتون في جميع وجباتك مع مراعاة عدم تسخينه .
3-اعتمدي على خبز الشعير والحبوب الكاملة للمساعدة على خفض نسبة السكر بالدم .
4-احرصي على تطعيم وجباتك بالقرقة والثوم نظراً لتأثيرهما الهائل لى نشاط الدورة الدموية .
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