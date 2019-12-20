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بالفيديو.. تعرف على مواصفات Highlander الاقتصادية الجديدة وأسعارها

بالفيديو.. تعرف على مواصفات Highlander الاقتصادية الجديدة وأسعارها
طوكيو(صدى):

رفعت شركة تويوتا الستار عن الجيل الرابع من سيارات Highlander التي حققت نجاح كبير في الأسواق العالمية .

وأعلنت الشركة عن السيارة الجديدة رسمياً خلال معرض نيويورك ، إذ جاءت بمواصفات مبهرة تجعلها في مقدمة السيارات الرباعية الدفع فضلاً عن كونها إقتصادية .

وأوضحت أن أسعار السيارة ستكون وفق النموذج ، حيث سجل نموذج L 2020 سعر 34600 دولار ، بينما سجل نموذجXLE سعر 39600 دولار ، أما نموذج ليميتد فيبدأأ من 43600 دولار ، وبدأ ” تيتانيوم ” من 46850 دولار .

وجاء الجيل الرابع مختلف تماماً عن الموديلات السابقة مع شكل إنسيابي أضاف إليها الأناقة والعصرية بطول يقترب من 5 متر ، مع شبك أمامي عريض وعجلات كبيرة ومصابيح ليد .

والمحرك الرئيسي للسيارة اقتصادي بـ 6 اسطوانات ، فيما تبلغ سعته 3.5 لتر ، بعزم 296 حصان وعلبة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل .، فضلاً عن نسخة هجينة بمحرك بنزين مع محرك كهربائي .


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