مرض غامض يُهدد مستقبل بوغبا

نواف السالم(صدى):

تسيطر حالة من الغموض على مستقبل اللاعب الفرنسي بول بوغبا في صفوف مانشستر يونايتد؛ بعد أن تغيب اللاعب لفترة طويله عن الفريق بسبب إصابته.

وظهر بوغبا أخر مرة في النادي يوم 30 سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن يتعرض لإصابة عضلية.

وكان من المفترض أن يعود اللاعب مطلع الشهر الجاري إلا أن غيابه استمر مما نشر حالة من الغموض حول إصابته.

ويبدو أن غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يحاول إخفاء الموقف الحقيقي لبوغبا، من خلال الحديث عن إصابة اللاعب الفرنسي بمرض غامض، تسبب في إبعاده عن صفوف الفريق في الفترة الماضية بعد شفائه من الإصابة العضلية.

وقال سولشاير: تحدثت مرارًا عن بوغبا، إنه لاعب رائع، ونحن نريده في مانشستر يونايتد، وسيعود قريبًا، ولكننا نريد في البداية أن نتأكد تمامًا من سلامته وقدرته على المشاركة بصورة طبيعية في المباريات، وربما يتم الدفع به تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.