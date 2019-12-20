34 ألف زائر يشهدون مهرجان «أيام الحب» في الدمام

بدر الحارثي(صدى):

تختتم يوم غدٍ السبت 24/04/1441هـ، فعاليات مهرجان (أيام سوق الحب) الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن شهد زيارة أكثر من 34 ألف زائر منذ انطلاقته قبل 10 أيام، تحت شعار ( قديمك نديمك لو الجديد أغناك )، وتوافد الزوار للمهرجان من مختلف المدن والمحافظات للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تضمنها من عروض تراثية وأركان وفلكلور شعبي ومهن حرفية قديمة، إضافة للمسرح التفاعلي الذي قدمت خلاله محاضرات تثقيفية للتعريف بحضارة وتاريخ الدمام والأسواق الشعبية ومنها سوق الحب .

وقدم أحمد أبو ردحه، (مقتني للتراث)، أكثر من 100 قطعة تراثية تعود لفترة الخمسينات والستينات والسبعينات وقبل ظهور النفط، للزوار التي جذبت الزوار، مطالبا باستمرار السوق طيلة أيام العطل وفي شهر رمضان المبارك، مقدما أقدم المقتنيات منذ فترة الخمسينيات وهي عبارة عن تلفزيون ومذياع.

وحظي المهرجان بزيارة العديد من وفود الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة الشرقية ونخبة من الشخصيات الاجتماعية، الذين أشادوا بالمهرجان وما تضمنه من فعاليات متميزة على مدى 10 أيام لإحياء الموروث الشعبي .

وأشاد نائب رئيس غرفة المنطقة الشرقية رئيس لجنة الضيافة والترفيه بالغرفة، حمد البو علي، بما احتواه المهرجان من فعاليات الذي أعطى دلالة واضحة على الاختيار الجيد لها، مبينا أن المهرجان يمثّل واجهة حقيقية للسياحة في المنطقة، حيث تبذل أمانة الشرقية جهودا كبيرة في سبيل تنظيم مثل هذه المهرجانات .

وأكد البوعلي أن غرفة الشرقية تعمل بالتكامل مع الأمانة في جميع الأعمال ذات المردود الايجابي على المنطقة، متمنيا استمرار هذا المهرجان التراثي الذي يعكس الوجه الحقيقي لسوق الحب بالدمام الذي خرج العديد من رجال الأعمال الذين كانت بداياتهم وانطلاقاتهم لقطاع المال والأعمال من هذا السوق‪.

وكشف البو علي، أن اجتماع سيتم تحديده قريبا مع الأمانة لدراسة تحويل هذا السوق الى ممشى يضم محلات تراثية ويكون على طوال العام، وننتظر ما ستسفر عنه الاجتماعات التي ستعقد مع الأمانة ولجنة أصدقاء الأمانة ونحن على أتم الاستعداد للمساعدة بالدراسات والعمل على توفير الرعايات لاستمرار نجاح السوق.

وقال رجل الأعمال عبدالعزيز التركي رئيس جمعيات التحالف السعودي للأمراض غير المعدية خلال زيارته، إن مهرجان (أيام سوق الحب) أعطى انطباعات إيجابية لجميع زوار وأهالي المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أنه يمثل علامة فارقة في صناعة السياحة بالمنطقة، واستمرار المهرجانات يؤكد القدرة على النهوض بها‪ .

وأكد التركي، أن القطاع الخاص وقطاع الأعمال يقف جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الامانة في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وإدخال عنصر الترفيه في المجتمع، منوها إلى أن مساهمة رجال الأعمال تعد جزءًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتطلب دعم الأنشطة الترفيهية والسياحية‪.

وأشادت رئيسة مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية نجلاء العبد القادر بالجهود الكبيرة المبذولة لإقامة المهرجان الذي يمثل انجازاً كبيراً لجميع اللجان المشاركة في تنظيم الفعاليات، مؤكداً أن استقطاب العديد من الجهات الحكومية الأهلية أمر إيجابي، مقدمة شكرها لأمانة الشرقية على إقامة مهرجان (أيام سوق الحب) من حسن التنظيم وجمالية الفعاليات وتحقيق النجاح والتميز للمهرجان‪.

وأكدت الأمانة سعيها من خلال المهرجان لتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن قطاع السياحة يعد واحدًا من أبرز القطاعات تميزًا وهو ما يدعو للحاجة إلى تنشيط وتعزيز هذا الجانب من خلال المهرجانات الترفيهية والسياحية الملائمة، لافتة الانتباه إلى أن المهرجان يسعى إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والجوانب التراثية في مدينة الدمام.