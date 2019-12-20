في أول أيامه.. ميدل بيست يكسر التوقعات

عادل الحربي(صدى):

حقق مهرجان مدل بيست انطلاقه ناجحة في أول أيامه حيث تخطى كل التوقعات بـ 130 ألف زائر، متفوقًا بذلك على كبرياتالمهرجانات الخاصة بالموسيقى الإلكترونية في العالم.

ومن المتوقع أن يتزايد عدد الحضور اليومي في ثاني وثالث أيام المهرجان، عما كان عليه في اليوم الأول.

وتصدر ميدل بيست المهرجانات الكبرى بعد أن أزاح مهرجان كوتشيلا الذي يقام سنويًا في ولاية كاليفورنيا ومهرجان تومورلاند الذي يقام كل عامفي بلجيكا، عن عرش صدارة أكبر المهرجانات في العالم.

وأصبح يحتل مهرجان مدل بيست الرياض قائمة أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، بعدد حضور يومي يناهز 130 ألف زائر، يليه مهرجانكوتشيلا الأمريكي بحضور 99 ألفًا في اليوم، فمهرجان تومورلاند البلجيكي بعدد حضور يومي يقترب من 66 ألفًا.

ويستمر ميدل بيست حتى يوم 21 ديسمبر، ويشارك في فعالياته أكثر من 70 فنان DJ عالمي، بعضهم الشرق الأوسط لأول مرة.