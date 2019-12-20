طفلة تورط والدها في دفع مبلغ ضخم بسبب تصرف أحمق

بكين(صدى):

تسببت طفلة في تورط والدها في دفع مبلغ ضخم عند الذهاب لشراء سيارة جديدة، حيث أجبرته السلطات في الصين على دفع المبلغ دون الحصول على السيارة.

وتوجه الرجل مع ابنته وزوجته لشراء سيارة ، وبينما انشغل الوالدان في مفاوضات مع البائع، لم ينتبها إلى ابنتهما البالغة من العمر (3 أعوام) التي وجدا حجرًا صغيرًا فقامت بخدش 10 سيارات فاخرة موجودة في معرض السيارات، وكل سيارة منها يقدر ثمنها بـ80 ألف دولار أمريكي.

ودفع الوالد تعويضات بلغت 28 ألف دولار، حيث أن الخدوش التي لحقت بالسيارات تعني أنه لم يعد بالإمكان بيعها قانونيا على أنها جديدة.