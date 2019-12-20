بالفيديو.. طبيبة أسنان تشعل إحدى حفلات مهرجان «مدل بيست» بالرياض

الرياض(صدى):

شملت قائمة الموسيقيين العالميين والعرب والسعوديين الذين شاركوا في حفلات اليوم الأول من مهرجان ”مدل بيست“ اسم طبيبة الأسنان الشابة نوف سفياني.

وقامت سفياني بتقديم الـ ”دي جي”، باسمها الفني ”دي جي كوسم كات“، عرضًا موسيقيًا لافتًا أمام جمهور كبير حضر في مسرح “ UNDERGROUND BEAST 1″ مع انطلاق المهرجان في الرياض.

وأصبحت نوف ابنة الـ 27 عامًا معروفة على نطاق واسع حتى من قبل حفل ”مدل بيست“، حيث ساهمت سنوات الانفتاح القليلة على الثقافة والفنون في البلد المحافظ بظهور كثير من المواهب الشابة في مختلف التخصصات الفنية.

وتحمل ابنة مدينة جدة شهادة في مجال الطب وجراحة الأسنان، لكن اهتمامها الرئيس الذي عرفت فيه هو كونها موسيقية شابة في مجال الموسيقى الإلكترونية، بجانب اهتمامها بالرسم.

وقدمت سفياني برنامج تلفزيوني جديد على قناة ”إم بي سي“ يحمل عنوان ”شباب هب“، حيث تم تسليط الضوء على إبداعات الشباب بالمملكة من الجنسين وفي شتى المجالات.