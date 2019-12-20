أسما شريف منير تٌثير جدلًا بحديثها عن طليقها

القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية أسما، نجلة الفنان شريف منير ، عن علاقتها بطليقها ووالد ابنتها محمود السكري خاصة عقب زواجها من الفنان محمود حجازي.

وأثارت أسما جدلا بعد تأكيدها على أن زوجها الحالي على علاقة جيدة بطليقها وتربطهما صداقة، حيث أن هذا الوضع غير منتشر بشكل كبير في المجتمعات العربية.

وكانت أسما نشرت بصورة جديدة لابنتها “لارا” ورافقها فيها والدها محمود ‏السكري، وعلقت قائلًة: “أبو بنتي وصديقي محمود السكري، ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب ويديم ‏المعروف”.‏

وأثار تعليق أسما شريف منير، جدلًا بين الجمهور الذي أبدى اعتراضه على مقولة “صديقي” في ظل وجود زوج جديد في حياتها حاليًا .