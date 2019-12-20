فينغر يغازل صلاح :«لمساته تحمل بصمات ميسي»

نواف السالم(صدى):

غازل المدرب الفرنسي آرسين فينغر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد وصوله إلى مستوى رائع خلال الفترة الماضيىة.

وقال فينغر إن صلاح لاعب متكامل ، حيث قارنه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وأضاف فينغر تعليقًا على أداء صلاح في مباراة مونتيري بكأس العالم للأندية: لعب صلاح دور صانع الألعاب في مباراة مونتيري، لمساته تحمل بصمات ميسي في صناعة الفرص وإحراز الأهداف.

وتابع: لقد تطور محمد صلاح كثيرًا، وأنا معجب للغاية بما يقدّمه، لمساته حول منطقة الجزاء رائعة، وهو بالفعل لاعب استثنائي، أحب اللاعب الذي يتحوّل من إحراز الكثير من الأهداف إلى صناعتها. إنه لاعب أعشق أن يكون في فريقي الذي أدرّبه، استثنائي للغايه.