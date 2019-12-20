أمريكا تعتقل مراهقة حطمت طائرة بعد سرقتها

واشنطن(صدى):

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على فتاة مراهقة تبلغ 17 عامًا؛ إثر الاشتباه في سرقتها طائرة وتحطيمها في مطار بولاية كاليفورنيا.

وقالت السلطات الأمريكية إن الفتاة تسلقت السياج الواقع بالقرب من مبنى صيانة مطار فريسنو يوسيميتي الدولي في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ووصل إلى طائرة خاصة، من طراز “كينغ 200″، وشرعت بتشغيلها.

واصطدمت المراهقة بعد تشغيل الطائرة في سياج ومبنى قريب مما تسبب في تحطم الطائرة دون سقوط خسائر بشرية، ولم تُفصح الشرطة عن سبب هذا الفعل الذي أقدمت عليه الفتاة.