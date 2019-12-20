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احذري.. 6 أسباب تؤدي لظهور التجاعيد في عمر الشباب

احذري.. 6 أسباب تؤدي لظهور التجاعيد في عمر الشباب
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر ظهور التجاعيد هو العدو الأول لجمال بشرتك وشبابها ، ورغم ظهور العديد من المستحضرات الطبية التي تساعد على إخفائها ، إلا أن علاجها تماماً لن يتم إلا بتغيير عاداتك الخاطئة .

ويؤكد خبراء التجميل وأطباء الجلدية أن التجاعيد يمكن أن تظهر في عمر مبكر ويجب الإنتباه لخطورتها منذ الثلاثينيات .

ومن أهم الأسباب التي تؤدي لظهور التجاعيد بحسب الخبراء مايلي :
1- قلة شرب الماء : نتيجة لجفاف البشرة ممايضر بالحيوية والنضارة .
2- النوم على البطن : بسبب الإرتكاز والضغط على الوجه طوال الليل .
3- كثرة التعرض لآشعة الشمس وعدم استخدام الكريم الواقي .
4- التعرض للتلوث من أهم الأسباب التي تضر البشرة تلوث الهواء .
5- الجلوس طويلاً أمام شاشات الكمبيوتر ، فالتحديق طويلاً مع رفع الحواجب يؤثر على تقلص عضلات بعض المناطق بالوجه .
6- الإكثار من الأطعمة الدهنية والسكرية .


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