احذري.. 6 أسباب تؤدي لظهور التجاعيد في عمر الشباب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر ظهور التجاعيد هو العدو الأول لجمال بشرتك وشبابها ، ورغم ظهور العديد من المستحضرات الطبية التي تساعد على إخفائها ، إلا أن علاجها تماماً لن يتم إلا بتغيير عاداتك الخاطئة .

ويؤكد خبراء التجميل وأطباء الجلدية أن التجاعيد يمكن أن تظهر في عمر مبكر ويجب الإنتباه لخطورتها منذ الثلاثينيات .

ومن أهم الأسباب التي تؤدي لظهور التجاعيد بحسب الخبراء مايلي :

1- قلة شرب الماء : نتيجة لجفاف البشرة ممايضر بالحيوية والنضارة .

2- النوم على البطن : بسبب الإرتكاز والضغط على الوجه طوال الليل .

3- كثرة التعرض لآشعة الشمس وعدم استخدام الكريم الواقي .

4- التعرض للتلوث من أهم الأسباب التي تضر البشرة تلوث الهواء .

5- الجلوس طويلاً أمام شاشات الكمبيوتر ، فالتحديق طويلاً مع رفع الحواجب يؤثر على تقلص عضلات بعض المناطق بالوجه .

6- الإكثار من الأطعمة الدهنية والسكرية .