جريمة مروعة.. رجل يقتل ابنه الرضيع ويطعن زوجته بسبب «الغيرة»

لندن (صدى):

في جريمة غريبة على الإطلاق ، أقدم أب على طعن طفله الرضيع بعد اسبوعين فقط من ولادته وزوجته بالسكين وفر هارباً ، ما أسفر عن وفاة الطفل وإصابة الزوجة بجروح خطيرة .

وكشفت تحقيقات الشرطة البريطانية أن الأب ” دينيس بيتولا ” 27 عام طعن زوجته 6 مرات كما طعن ابنه وهو نائم ، وأنه رغم إصابة الأم الشديدة إلا أنها اتصلت بالطوارئ ، وبالفعل تم إنقاذ حياتها إلا أن الطفل فارق الحياه بعد 4 أيام بالمستشفى .

والمثير في الأمر هو السبب الجنوني وراء تلك الجريمة البشعة وهو غيرة الأب من طفله الرضيع بسبب الإهتمام الكبير من أمه به .

وقال محقق : لم يكن دينس يعتبر المولود ابنا له، بل عده منافسه له، وبسبب الأنانية والغيرة قتل الرضيع” .

واعترف الجاني بجريمته بدم بارد قائلاً ” لقد قتلتهما ” ، دون أن يبدى ما يدل على أسباب الجريمة سوى غيرته من الطفل ، فيما يواجه المجرم عقوبة السجن 23 عام .