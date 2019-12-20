أكثر من 27 ألف أجنبي يغادرون قطاع الجملة والتجزئة في 90 يوما

علي القحطاني(صدى):

شهدت المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة مغادرة 27565 من العاملين الأجانب خلال ثلاثة أشهر في ظل خطة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لإحلال المواطنين محل الأجانب .

ويستحوذ العاملين الأجانب بالقطاع على نسبة 78.3 % من إجمالي العاملين بواقع 1538336 ، بينما يشكل المواطنين 21.1 % بواقع 426727 موظف .

وكانت وزارة العمل قد أعلنت توطين 19 مهنة بالقطاع وأوقفت تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين تماشياً مع خطة الوزارة لرفع نسبة التوطين وفقاً لرؤية المملكة 2030 .