أكثر من 27 ألف أجنبي يغادرون قطاع الجملة والتجزئة في 90 يوما
شهدت المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة مغادرة 27565 من العاملين الأجانب خلال ثلاثة أشهر في ظل خطة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لإحلال المواطنين محل الأجانب .
ويستحوذ العاملين الأجانب بالقطاع على نسبة 78.3 % من إجمالي العاملين بواقع 1538336 ، بينما يشكل المواطنين 21.1 % بواقع 426727 موظف .
وكانت وزارة العمل قد أعلنت توطين 19 مهنة بالقطاع وأوقفت تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين تماشياً مع خطة الوزارة لرفع نسبة التوطين وفقاً لرؤية المملكة 2030 .
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