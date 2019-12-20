أقل من نصف الأمريكيين يريدون عزل ترامب

وكالات(صدى):

كشف استطلاع أجرته ( رويترز / أبسوس) أن الشعب الأمريكي أكثر من نصفه لايٌريد عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفيه توجيه اتهامات له بإساءة استخدام السلطة وعرقلة مهام الكونجرس.

وأوضح الاستطلاع أن أقل من النصف فقط من يريد عزل ترامب، وأغلبهم من الديمقراطيين.

وأجري الاستطلاع على مستوى الولايات المتحدة عبر الإنترنت، في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب على أساس حزبي، لصالح توجيه الاتهام إلى ترامب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة الكونجرس.

وقال المشاركون بنسبة 53% إن ترامب أساء استخدام السلطة، بينما يرى 51% أنه عرقل الكونغرس.

ويرى حوالي 42%- معظمهم من الديمقراطيين- إنه يتعين على الكونجرس إقالة الرئيس من منصبه، حيث يملك مجلس الشيوخ الصلاحية لفعل ذلك.

وبشكل إجمالي، قال 44% فقط، من الجمهور الأمريكي، إنهم يوافقون على تعامل مجلس النواب مع مساءلة ترامب، بينما عارض 41% ذلك.

وعندما سئلوا عن شعورهم تجاه الرئيس بعد الإجراء الخاص بالمساءلة، قال 26% إنهم أصبحوا أكثر تأييدًا لترامب الآن، بينما قال 20% إنهم أقل تأييدًا، في حين قال 48% إن ذلك لم يغير من وجهة نظرهم بطريقة أو بأخرى.