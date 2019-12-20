نصائح هامة تساعد الموظفين للتغلب على ضغوطات العمل 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتقد الكثير من الموظفين أن المديرين يقفون لهم بالمرصاد فيرفعون راية العناد بلا مسوغ، ولكن في الحقيقة أن القائد الناجح هو من ينجح في صنع موظف بارع ومبادر، بحسب شخصية الموظف وخصائصه الذاتية.

وتتضخم كثير من المشكلات الصغيرة بسبب طبيعة العمل الذي يؤديه الموظف الأمر الذي ينعكس سلباً على عطائه وإنتاجه، علاوة على العبء الذي يحمله عائدا إلى بيته بسبب افتقاده الأمان والطمأنينة، فربما يفقد وظيفته، في قرار مجحف لم يقدر قدراته وعطاءه.

ويمثل غياب الثقة بين الرئيس والمرؤوس في العمل حالات صدام ونزاع بين الطرفين، ليعيش الطرف الضعيف تحت العذاب النفسي والاحتراق الداخلي، وبالتالي تنتقل العدوى من محيطه في العمل إلى محيطه الاجتماعي فتسوء علاقته مع كل ما يحيط به، أو قد تصل إلى درجة الاكتئاب.

وتصنع هذه الحالة من مكان العمل صداعا دائما ومصدر قلق، لذلك يجب على كل مدير أو مسؤول وظيفي أن يبدأ برفع مستوى وعيه الوظيفي الإطلاع على كل ما ينمي مهاراته النفسية والمهنية، مما سينعكس عليه بالإيجاب والراحة ورفع مستوى الإنتاج وتحسين علاقته بمن يعملون تحت إدارته.