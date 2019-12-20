«الحمدان» يرد على أنباء انتقاله لصفوف الهلال
كشف لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني عبدالله الحمدان حقيقة الأنباء المترددة حول انتقاله لصفوف الهلال خلال الميركاتو الشتوي .
وأكد “الحمدان ” أنه ليس لديه نيه لترك الشباب لأنه يشعر بالراحة مع ناديه ، وأنه لا يفر في تركه على الأقل حتى نهاية عقده .
وكانت الأنباء قد تداولت حول اتفاق الهلال مع الشباب على انتقال “الحمدان ” بعدما أصبح حديث الشارع الرياضي في بطولة خليجي 24 التي حقق فيها الأخضر مركز الوصافة وغيرها من لقاءات الأخضر ، بخلاف تألقه مع الشباب .
A.awad[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 55 دقيقة
البلطان يبي يأخذ ملايين من الهلاليين بذكاء يلعب اللعبه هذه هو ومن يشاركه في العمليه