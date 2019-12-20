ديديه ديشان: زيدان سيقود منتخب فرنسا وبنزيما لن يعود

طلال الغامدي(صدى):

قال ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا، إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سيكون خليفته في قيادة منتخب فرنسا.

وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي في حوار لصحيفة ” لوموند ” : المدرب القادم لمنتخب فرنسا قد يكون زين الدين زيدان، في لحظة ما أو في أي لحظة سيكون زيزو هو المدرب.

وفيما يتعلق بأزمة كريم بنزيما واستبعاده من المنتخب، قال: ليس لديّ ما أقوله حوله بالنسبة لي فهو ليس موضوعًا.

وأوضح أن قرار المحكمة الأخير برفض طلب مهاجم ريال مدريد بإلغاء الأدلة التي جمعتها الشرطة في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا بشريط جنسي وهو ما يعرضه للمحاكمة بتهمة التبتزاز لا يهمه.

وتابع : ليست قضيتي ولست داخلها، حين أتخذ قرارات تهم المنتخب الفرنسي اتجاه أي كان فهي تكون بناءً على المصلحة الجماعية لمنتخب فرنسا.