الأجانب يرفعون ملكيتهم في أرامكو مستغلين تراجع سعر السهم

علي القحطاني(صدى):

شهدت جلسة تداول الأربعاء الماضي إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شراء سهم أرامكو رغم انخفاض سعر السهم عند مستوى 35.5 ريال بعد إعلان مؤشر فوتسي راسل أن وزن أرامكو في الأسواق الناشئة سيبلغ سيبلغ 0.4735%.

وأكد محللو أسواق المال أن انخفاض السعر شجع المستثمرين على الشراء لرفع ملكيتهم في أسهم الشركة ، لمعرفة مستقبل الإستثمار في عملاق النفط السعودية .

وبلغ نسبة أسهم الأجانب في أرامكو الأربعاء الماضي 17% بما يعادل 340 مليون سهم، كما بلغت نسبة ملكيتهم في اليوم السابق “الثلاثاء ” 16% بما يعادل 320 مليون سهم، باستحواذهم على نحو 20 مليون سهم إضافي في يوم واحد.

كما حققت أرامكو أمس الخميس 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية 83 مليون ريال ، ينما كانت أكبر صفقة بقيمة 70 ريال وكان السهم فيها هو الأقل سعر بحوالي 36 ريال .