«الدفاع الأمريكية» تبرىء ساحة الطلاب العسكريين السعوديين: لم نجد أي تهديد

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية على أنها لم تجد أي تهديد من جهة الطلاب العسكريين السعوديين الذين يتلقون التدريبات في أمريكا.

وجاء ذلك على خلفية واقعة إطلاق نار من قبل طالب سعودي على زملائه في فلوريدا.

وقالت وزارة الدفاع في تصريحات صحفية : لم نجد أي تهديد بعد مراجعة حوالي 850 طالباً عسكرياً من المملكة العربية السعودية يدرسون في الولايات المتحدة.

وأضاف جاري ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن لمراسل البنتاغون: «يمكننا الإبلاغ أنه لم يتم العثور على معلومات تشير إلى وجود تهديد».