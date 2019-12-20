أفضل 6 وجبات خفيفة تُشعرك بالدفء طوال اليوم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمثل الشتاء أزمة لعدد كبير من الأشخاص، الذين يشعرون بالبرد على مدار اليوم فيلجأون للحصول على الطاقة عبر الطعام الذي يؤثر على وزنهم في أغلب الأوقات.

ويمكنكم الشعور بالدفء من خلال تناول وجبات خفيفة لن تكون أزمة في زيادة أوزانكم.

ونقدم لكم في السطور التالية أفضل 6 وجبات خفيفة يمكن تناولها للحصول على الدفء طوال اليوم.

– الحمص بالليمون: يعتبر الحمص من أبرز أنواع البقوليات الغنية بالبروتين النباتي الذي يمنح الطاقة اللازمة للجسم.

ويحتوي أيضُا على الألياف القابلة للذوبان التي تعطي شعورًا بالشبع، وتحافظ على مستوى السكر في الدم فضلًا عن أنه يحسن الهضم والامتصاص،ويفضل إضافة الليمون إليه لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية الموجودة فيه.

– زبادي مع الكرز: الزبادي من المواد الغنية بالكالسيوم والبروتين، والكرز يحتوي على مضادات أكسدة قيمة تساهم في تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى في فصل الشتاء.

– موز مع زبدة اللوز: يحتوي الموز على نسبة جيدة من الكربوهيدرات المعقدة التي تعد من أهم مصادر الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة الحيوية.

كما أن زبدة اللوز تحتوي على دهون صحية تمنح الجسم الطاقة.

زبادي مع التفاح: الزبادي مصدر جيد للكالسيوم كما ذكرنا مسبقًا، و التفاح من الفاكهة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة اللازم لتقوية جهاز المناعة، ومحاربة العدوى.

الفشار: يحتوي الفشار على سعرات حرارية قليلة ويساعد على الشعور بالامتلاء لفترات طويلة.

ويفضل بالطبع عدم استخدام دهون كثيرة، فيكفي إضافة ملعقة واحدة من الزيت النباتي، وقليل من الملح والكمون، ويمكن إعداده في الميكرويف.

سلطة الفاصولياء: تعتبر من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي الذي يمد الجسد بالطاقة اللازمة، بجانب الألياف والمواد المغذية الأخرى.