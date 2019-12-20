«الخطوط السعودية» تعلن إطلاق أولى رحلاتها إلى شتاء طنطورة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية عن إطلاق أولى رحلاتها إلى العلا بالأمس تزامناً مع بدء انطلاق فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة 2019”.

ورحب بأولى الرحلات القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض برش المياه بها عقب وصولها لمطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا صباح أمس.

وزيّنت منصات إنهاء إجراءات السفر وبوابة المغادرة الخاصة برحلة العلا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بشعارات الخطوط السعودية والمهرجان، بالإضافة لتوزيع هدايا تذكارية على المسافرين بالرحلة، إلى جانب تقديم عرض مرئي عن المهرجان على متن الطائرة.