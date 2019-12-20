«السعودية للكهرباء»: فبراير المقبل بدء تركيب 10 مليون عداد ذكي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء تركيب العدادات الذكية 19 فبراير المقبل لتشمل المرحلة الأولى 5.3 مليون عداد بنهاية أبريل المقبل .

وأكد فهد السديري الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيتم تركيب 5 ملايين عداد بنهاية سبتمبر المقبل كمرحلة ثانية ، بينما ستضم المرحلة الثالثة تركيب 8 ملايين عداد بنهاية ديسمبر 2020 .

وأضاف أن وقت تركيب العداد لا يتعدى 40 دقيقة ، وسيتم تركيب 33 ألف عداد يومياً و تنبيه المشترك قبل فصل الكهرباء المؤقت بـ 24 ساعة .

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت أمس الخميس عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة الأحد الماضي على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين في المملكة ، وتبلغ قيمة العقود 9.555.099.334 ريالاً .