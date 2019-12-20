بالفيديو.. مشجع أهلاوي لجماهير فريقه: «أنا مريض وجيت.. وينكم؟»

نواف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو موقفا مؤثراً لمشجع أهلاوي استهجن غياب جماهير فريقه عن الحضور ومؤازرة الفريق.

وأوضح المشجع في المقطع المتداول أنه حرص على الحضور لمساندة الأهلي رغم مرضه.

وبدا المشجع في المقطع المتداول وهو يرتدي كمامة، حيث تساءل عن غياب الجماهير قبل أن يستسلم لدموعه قائلاً: “أنا مريض وجيت.. وينكم؟”.

وكان الأهلي فاز على ضيفه ضمك بالأمس بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة.