سرقة بيانات 267 مليون من مستخدمي فيسبوك

واشنطن(صدى):

تحقق شركة فيسبوك، في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه، والتي كانت متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين.

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم فيسبوك: ” نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح ان هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل ” .

واكتشف الباحث في أمن الانترنت بوب دياشينكو، أن قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول اليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم؛ فيما تم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة.