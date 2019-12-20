صورة نادرة للمدينة المنورة قبل أكثر من قرن

نايف السالم(صدى):

كشفت دارة الملك عبدالعزيز، عن صورة نادرة للمدينة المنورة قبل نحو 106 أعوام؛ حيث يعود تاريخها لعام 1913 (1331 هـ).

وتم أخذ الصورة من أعلى جبل سلع الذي يقع في الشمال الغربي، والتي أظهرت حال المدينة قبل النهضة العمرانية الحالية؛ فيما كشفت عن منظراً عاماً للمدينة التي بدت صغيرة المساحة.

وفي السياق نفسه، ظهر المسجد النبوي وهو يحتل مساحة صغيرة، مع منظر للنخيل التي تشتهر بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.