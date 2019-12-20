بالفيديو.. هواوي تكشف عن هاتفها الجديد P Smart Pro

بكين(صدى):

أزاحت شركة هواوي، الستار عن هاتفها الجديد P Smart Pro الذي يمتاز بكاميرات مميزة، وهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار مع إطار من الألومينيوم، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش.

ويمتاز الهاتف بشاشة LTPS IPS LCD مميزة بحجم 6.59 بوصة ودقة عرض (1080/2340) بيكسل؛ فضلًا عن معالج Hisilicon Kirin 710F ثماني النوى مطور بتقنية (12 نانومتر)، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة 512 غيغابايت، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل.

ويشمل هاتف هواوي الجديد، كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مثبتة على هيكل متحرك مختف داخل جسم الهاتف، يخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، ومستقبل لإشارات الراديو.

وفي السياق نفسه، يضم الهاتف أنظمة تحديد مواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهيكل من الجهة اليمنى، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.