أوغندا تصدر أمرًا بالقبض على عمر البشير

كمبالا(صدى):

قضت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، أمس الخميس، بالقبض على الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مؤكدة أن أوغندا ملزمة بالقبض عليه.

وقالت المحكمة، أن إخفاق كمبالا في اعتقال البشير، عندما زارها في 2017، انتهاكًا لالتزامات البلاد الوطنية والدولية؛ حيث أُودع الطلب المقدم من مؤسسة الضحايا الأوغندية قبالة العدالة منذ عامين، عندما زار البشير، رئيس السودان آنذاك، أوغندا.

وكان ذلك رغم أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية؛ بينما شهد في مايو 2016، مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني، وأدائه اليمين الدستورية، في كمبالا.

ومن الجدير بالذكر، أن عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لدوره في حرب دارفور في 2003، واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.