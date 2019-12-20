ترامب: أريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد محاكمة فورية أمام مجلس الشيوخ، بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

وأوضح ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة ” .

وأضاف: ” أريد محاكمة فورية!! “؛ فيما كان مجلس النواب الأمريكي، قد أحاله إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.