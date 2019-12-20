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    ديسمبر

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  3. كاميرا ترصد محاولة شاب سرقة دراجة مثبتة على سيارة

كاميرا ترصد محاولة شاب سرقة دراجة مثبتة على سيارة




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