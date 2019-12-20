وظائف شاغرة في جامعة بيشة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة بيشة عن توفر وظائف متعاونين ومتعاونات، لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا في الفصل الدراسي الثاني 1441/1440هـ، مشترطة أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مُعترف بها.

وأوضحت الجامعة، أن الشروط وعناصر المفاضلة: أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى مُعترف بها، ألا يقل تقديره عن (جيد جداً) في مرحلة البكالوريوس، أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن يجتاز المقابلة الشخصية ويكون الترشيح حسب الأفضلية، وفق العناصر التالية:

– المعدل التراكمي 40%.

– اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30% – لحملة البكالوريوس.

– المؤهلات والخبرات (10% لحملة البكالوريوس، 40% لحملة الماجستير والدكتوراه).

– المقابلة الشخصية 20%.

وقالت الجامعة أن الوثائق المطلوبة عند التقديم: صور المؤهلات العلمية، صورة من الهوية، صور الخبرات العملية، خطاب موافقة جهة العمل؛ بينما العقد فصل دراسي واحد ويحق للجامعة فسخه قبل إكمال المدة في حال قصر المتعاون أو المتعاونة في أحد بنوده، كما أنه ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.

ويبدأ التقديم، يوم الأحد بتاريخ 1441/04/25هـ وينتهي مساء يوم الخميس بتاريخ 1441/04/29هـ، وذلك من خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.