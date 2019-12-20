بالفيديو والصور.. وصول بعثة لاتسيو إلى الرياض لمواجهة يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

كشفت مجموعة من الصور ومقطع فيديو، اليوم الجمعة، عن وصول بعثة فريق لاتسيو الإيطالي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، استعداداً لمواجهة نادي يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي.

وفي السياق نفسه، يشهد ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مباراة السوبر الإيطالي يوم الأحد المقبل؛ حيث يبحث يوفنتوس بطل الدوري عن لقبه التاسع، فيما يريد لاتسيو بطل الكأس اللقب الخامس في تاريخه.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها المملكة مباراة السوبر الإيطالي، حيث أقيمت النسخة الماضية على ملعب الجوهرة المشعة بجدة بين يوفنتوس وميلان، وانتهت بفوز اليوفي بهدف كريستيانو رونالدو الذي حسم اللقب للسيدة العجوز.