سيدتان تتعرضان للدهس أمام أحد المولات بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

شهد طريق الملك خالد، أمام أحد مولات الطائف، أمس الخميس، واقعة دهس لامرأتين؛ حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف، بلاغًا عن وجود الحادث الذي نتج عنه إصابة السيدتين والتي بينهما إصابة خطيرة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات وجهت فرقتي إسعاف للموقع ليتضح وقوع حادث لمركبة ارتطمت بأخرى ما أدى إلى دهس امرأتين إحداهما تعرضت لإصابة خطيرة بالرأس والأخرى متوسطة الإصابة.

وأكد ” الثبيتي ” أنه على الفور قامت الفرق الإسعافية بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهما؛ حيث تم نقل الحالات لمستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف.