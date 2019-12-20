منح راكب الطائرة الحق في الحصول على تعويض عند سقوط قهوة ساخنة عليه

أميرة خالد(صدى):

منحت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، راكب الطائرة الحق في الحصول على التعويض المناسب عند سقوط قهوة ساخنة عليه أثناء وجوده بالطائرة، وذلك في قضية نمساوية طلبت فيها راكبة تعويضًا ماليًا، بعد سقوط قهوة والدها عليها خلال رحلة طيران.

ومن جانبها، كشفت شركة طيران « نيكي» النمساوية المدعى عليها، أنها مسؤولة فقط إذا حدث ذلك؛ بسبب عوامل مرتبطة بالطيران؛ لتصدر المحكمة الأوروبية، حكمًا يقول أنه ليس بالضرورة أن يكون مثل هذا الحادث مرتبطًا بالطيران.