وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء و الإنتاج المزدوج عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة، تحت مسمى (إختصاصي أنظمة وشبكات، ومُحلل شبكات، وإختصاصي أول مشاريع، وإختصاصي أول مشاريع، وخبير شؤون مالية وخدمات مشتركة، وخبير بيانات ومعلومات)، حيث أن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/12/24م، من خلال الرابط التالي: https://careers.ecra.gov.sa/ .

واشترطة هيئة تنظيم الكهرباء، أن لا يقل تقدير المؤهل عن (جيد)، إجادة اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة؛ بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، واجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات اللازمة.

وأوضحت الهيئة، أن الوظائف المتاحة هي: 1- إختصاصي أنظمة وشبكات:

– درجة البكالوريوس في أحد تخصصات تقنية المعلومات.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمليات التشغيلية اليومية لأنظمة Windows Server.

– خبرة كافية في التعامل مع Microsoft Exchange.

– خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الشبكات (TCP/VPN Switches, Routers,).

– خبرة لاتقل عن 4 سنوات للتعامل مع تقنيات مايكروسوفت (Active Directory, DNS, DHCP,OS).

– خبرة كافية للتعامل مع أنظمة الخوادم Windows (install, configure, updates )

– خبرة في التعامل مع Hyper-V virtual platform.

– خبرة كافية فيما يخص أمن الشبكات والتعامل مع ( Firewalls, WAF, Antiviruses).

2- مُحلل شبكات:

– درجة البكالوريوس في أحد تخصصات تقنية المعلومات.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمليات التشغيلية اليومية لأنظمة Windows Server.

– خبرة كافية في التعامل مع Microsoft Exchange.

– خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة الشبكات (TCP/VPN Switches, Routers,).

– خبرة لاتقل عن 4 سنوات للتعامل مع تقنيات مايكروسوفت (Active Directory, DNS, DHCP,OS).

– خبرة كافية للتعامل مع أنظمة الخوادم Windows (install, configure, updates )

– خبرة في التعامل مع Hyper-V virtual platform.

– خبرة كافية فيما يخص أمن الشبكات والتعامل مع ( Firewalls, WAF, Antiviruses).

3- إختصاصي أول مشاريع:

– درجة البكالوريوس هندسة (مؤهل أساسي) في (الإحصاء والبيانات).

– درجة الماجستير (مؤهل إضافي بشرط أن يكون إمتداداً لتخصص البكالوريوس).

– درجة الدكتوراه ( مؤهل إضافي بشرط أن يكون امتدادا لتخصص الماجستير).

– خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات كحد أدنى.

– خبرة جيدة في مجال طرح مشاريع إنتاج المياه أو توليد الكهرباء.

4- خبير شؤون مالية وخدمات مشتركة:

– درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص مناسب لطبيعة العمل.

– خبرة لا تقل عن 15 سنة في الشؤون المالية والإدارية.

– خبرة عملية في مجال الاستشارات المالية والإدارية.

– خبرة في التخطيط الإستراتيجي.

– تحليل البيانات.

– القدرة على إعداد العروض والتقديم.

– مهارات قيادية.

– قدرة على تقديم الحلول والتوصيات في مجالات العمل الاستشارية.

– خبرة في إعداد الموازنات.

– الإلمام بالأنظمة الحكومية.

– الإلمام بنظام العمل.

5- خبير بيانات ومعلومات:

– بكالوريوس هندسة (مؤهل أساسي) في (الإحصاء والبيانات).

– درجة الماجستير (مؤهل إضافي بشرط أن يكون إمتداداً لتخصص البكالوريوس).

– درجة الدكتوراه (مؤهل إضافي بشرط أن يكون امتدادا لتخصص الماجستير).

– خبرة عملية بعد البكالوريوس لا تقل مدتها عن (10) سنوات، أو خبرة عملية بعد الماجستير لا تقل مدتها عن (8) سنوات، أو خبرة عملية بعد الدكتوراه لا تقل عن (6) سنوات.

– خبرة مناسبة في جمع البيانات وتحليلها، وقياس رضا المستفيد وبناء أدواته المناسبة وإصدار التقارير.